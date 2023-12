Ko Yo Chemical Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ko Yo Chemical. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Ko Yo Chemical momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als „Neutral“ eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Ko Yo Chemical mit einem Wert von 60,94 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein „Neutral“-Rating erhält. Ko Yo Chemical wird somit insgesamt mit „Neutral“ für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Ko Yo Chemical in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine „Neutral“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Ko Yo Chemical wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine „Neutral“-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem „Neutral“ bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Ko Yo Chemical mit einem Wert von 2,72 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Chemikalien“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51,38, womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Gut“-Empfehlung ein.

In Bezug auf die Dividende weist Ko Yo Chemical derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche von 5,98 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,98 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als „Schlecht“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.