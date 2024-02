Knowles im Check!

Die Aktie der Knowles wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Dabei erhielt sie eine Einstufung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Knowles. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 16 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,65 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -3,9 Prozent hindeutet. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Knowles-Aktie liegt bei 47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 52,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Knowles.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was auf ein positives Stimmungsbild hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch kaum Änderungen gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Knowles in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Knowles in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,49 Prozent, was eine Underperformance von -1,2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Knowles 578,82 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.