Knowles Aktie: Wohin geht die Reise?

Das Unternehmen Knowles mit Hauptsitz in Itasca, Vereinigte Staaten, wird in 30 Tagen seine Quartalsbilanz für das 1. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Knowles Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Prognosen für das 1. Quartal 2024

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Knowles Aktie beträgt 1,27 Mrd. EUR. Die Analystenhäuser prognostizieren einen Umsatzsprung um +35,30 Prozent auf 179,72 Mio. EUR im Vergleich zum Vorquartal. Zudem wird erwartet, dass der bisherige Verlust um +260,00% auf -1,33 Mio. EUR fällt. Diese Zahlen sind Gegenstand gespannter Erwartungen sowohl seitens der Aktionäre als auch der Analysten.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024

Analysten sind optimistisch hinsichtlich des Umsatzes, der voraussichtlich um +20,80 Prozent auf 241,31 Mio. EUR steigen wird. Der Gewinn soll ebenfalls um +26,10 Prozent auf 241,31 Mio. EUR ansteigen, im Vergleich zu 67,03 Mio. EUR im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich auf 0,80 EUR steigen.

Reaktion der Aktionäre

Die Schätzungen der Quartalszahlen spiegeln sich bereits in der Reaktion der Aktionäre wider. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -7,19% verändert, was auf eine gewisse Vorsicht und Unsicherheit seitens der Investoren hindeutet.

Einschätzungen der Analysten und Charttechnik

Die Analysten prognostizieren, dass die Aktie auf Sicht von 12 Monaten bei 17,95 EUR stehen wird, was einem potenziellen Gewinn von +26,87% entspricht. Allerdings ist der aktuelle Kurstrend bei Knowles laut Charttechnik stark negativ, und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Die bevorstehenden Quartalszahlen von Knowles versprechen, wichtige Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu bieten und werden zweifellos Auswirkungen auf die Aktienperformance haben. Aktionäre und Analysten werden die Ergebnisse mit großem Interesse verfolgen, um ihre weiteren Schritte zu planen.

