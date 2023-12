Knowles Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Knowles diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Knowles, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Knowles bei 29,69, was unter dem Branchendurchschnitt von 46 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Knowles. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die geringe Diskussionsfrequenz und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung erzielte Knowles in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,33 Prozent, was eine Underperformance von -1,37 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite von Knowles 9,49 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.