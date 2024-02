Know Labs Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die technische Analyse der Aktie von Know Labs zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,68 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,4906 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz von -27,85 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,53 USD, was einer Distanz von -7,43 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen zur Aktie geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Know Labs. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ebenfalls eine negative Tendenz. Sowohl die Anzahl der Diskussionen als auch die Stimmungsänderung deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering und entspricht daher einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie von Know Labs bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Know Labs eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 91,45 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.