Know Labs Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Aktie von Know Labs wurde anhand verschiedener Analysekriterien bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,74 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 USD lag, was einem Unterschied von -28,38 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,46 USD, was einer Differenz von +15,22 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf Grundlage dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, während die einfache Charttechnik die Gesamtbewertung auf "Neutral" setzt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden anhand von Beitragsanzahl und Diskussionsintensität analysiert. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einem "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung, da in den letzten zwei Wochen neutral über die Aktie diskutiert wurde und in den vergangenen Tagen keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden konnten.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine Bewertung als "Gut", während der RSI25 für 25 Tage zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie von Know Labs als "Gut" auf Basis der verschiedenen Analysekriterien.