Know Labs Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung und Diskussion über die Aktie von Know Labs haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat ebenfalls abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Aufmerksamkeit erhält. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aufgrund dieses Wertes wird die Dividendenpolitik von Know Labs von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Know Labs-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,68 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,4906 USD liegt, was einem Unterschied von -27,85 Prozent entspricht. Auch in der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,53 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,43 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Know Labs zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (51,18 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,45 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt wird die Aktie von Know Labs daher in den verschiedenen Bereichen mit schlechten oder neutralen Bewertungen versehen.