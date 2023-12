Know Labs Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse von Know Labs-Aktien ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,76 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,44 USD, was einem Unterschied von -42,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,42 USD, was einem Unterschied von +4,76 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Know Labs ist laut Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Know Labs-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Know Labs in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Aktivität in den sozialen Medien zeigt ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.