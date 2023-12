Know IT AB Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der Aktie von Know It zeigt interessante Entwicklungen. Der Kurs liegt derzeit um +6,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig eine positive Einschätzung ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -4,94 Prozent beläuft.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass Know It weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 ergeben eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz um Know It auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Themen neutral geprägt sind, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Know It eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der technischen Analyse, des RSI, der Anlegerstimmung und des Buzz.