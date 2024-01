Know IT AB Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Know It nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen haben in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, überhandgenommen. Daher wird das Kriterium der Stimmung als neutral bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Know It daher in dieser Hinsicht als neutral eingestuft.

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Know It betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Know It derzeit bei 164,73 SEK liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 156,6 SEK liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 147,47 SEK, was einer positiven Bewertung entspricht. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Know It liegt bei 58,43, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als neutral vergeben.