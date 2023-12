Know IT AB Aktie: Jetzt wird es spannend!

Sentiment und Buzz: know IT hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls stabil, wodurch auch hier eine "Neutral"-Wertung angemessen erscheint.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Know It diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) für Know It liegt aktuell bei 47,71, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Selbst bei einer Ausweitung des RSI auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 46 keine überkaufte oder überverkaufte Situation. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Know It-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 165,21 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 155,6 SEK liegt, was einem Unterschied von -5,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 146,2 SEK, was einem positiven Unterschied von +6,43 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Know It aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine "Neutral"-Einstufung.