KnowBe4 stellt kostenlose 30-Tage-Testversion von SecurityCoach zur Verfügung

Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, kündigt eine kostenlose 30-tägige Testversion von SecurityCoach an, um Echtzeit-Sicherheits-Coaching zur Verbesserung der Sicherheitskultur in Unternehmen zu ermöglichen. SecurityCoach ist das neueste Produkt von KnowBe4, das erste seiner Art, das Sicherheits-Coaching in Echtzeit anbietet, um riskantes Nutzerverhalten zu reduzieren.KnowBe4 bietet jetzt eine 30-Tage-Vorschau von SecurityCoach für alle, die herausfinden möchten, wie sie risikoreiche Verhaltensweisen in ihrer Organisation isolieren und verbessern können. Mit der SecurityCoach-Vorschau können Unternehmen ihre Sicherheitsanbieterintegrationen einrichten und riskante Aktivitäten auf ihren Geräten erkennen.SecurityCoach hilft Anwendern und Unternehmen, die Bedrohung durch Social-Engineering-Techniken wie Phishing, Spear-Phishing und Impersonation zu bekämpfen. Cyberkriminelle setzen diese Techniken ein, um die Mitarbeiter eines Unternehmens zu manipulieren und dadurch in das Unternehmen einzudringen. Das neue Produkt unterstützt IT- und Sicherheitsexperten bei der Entwicklung einer starken Sicherheitskultur, indem es Echtzeit-Sicherheits-Coaching für ihre Benutzer als Reaktion auf riskantes Sicherheitsverhalten ermöglicht. IT- und Sicherheitsexperten können ihre Echtzeit-Coaching-Kampagnen so konfigurieren, dass sie ihren Anwendern im Zusammenhang mit einem erkannten Ereignis sofort einen SecurityTip zukommen lassen.Um die neue 30-Tage-Testversion von SecurityCoach zu aktivieren, besuchen Sie diese Seite: https://www.knowbe4.com/products/securitycoach-free-preview.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell