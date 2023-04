KnowBe4 Phishing-Test zeigt gefährlichen Angriffstrend durch Emails mit IT- und Online-Service-Bezug

Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, gibt die Ergebnisse seines Q1 2023-Berichts zu den am häufigsten angeklickten Phishing-Angriffen bekannt. Die Ergebnisse umfassen die Top-E-Mail-Subjekte, die in Phishing-Tests angeklickt wurden, und spiegeln die Verlagerung zu IT- und Online-Service-Benachrichtigungen wie Laptop-Aktualisierungen oder Kontosperrungen wider, die die tägliche Arbeit der Endbenutzer beeinträchtigen können.Phishing-E-Mails sind nach wie vor eine der gängigsten Methoden, um Cyber-Angriffe auf Unternehmen in aller Welt durchzuführen. Cyberkriminelle verfeinern ihre Strategien ständig, um Endnutzern und Unternehmen immer einen Schritt voraus zu sein, indem sie die Betreffzeilen von Phishing-E-Mails so ändern, dass sie glaubwürdiger wirken. Sie nutzen Emotionen aus und zielen darauf ab, Ängste oder Verwirrung zu stiften, um jemanden zum Klicken zu verleiten. Bei den jüngsten Phishing-Taktiken zeigt sich der Trend, dass Cyberkriminelle zunehmend E-Mail-Themen verwenden, die mit IT- und Online-Diensten zu tun haben, z. B. Aufforderungen zur Passwortänderung, Einladungen zu Zoom-Meetings, Sicherheitswarnungen und vieles mehr. Diese sind effektiv, da sie sich auf den Arbeitsalltag der Endbenutzer und die zu erledigenden Aufgaben auswirken würden. In diesem Quartal wurden auch Urlaubs-Phishing-E-Mails mit Anreizen wie Terminänderungen, Geschenkkarten und Wellness-Paketen als Köder für ahnungslose Endbenutzer eingesetzt. Steuerbezogene E-Mail-Themen werden immer beliebter, da sich zum Beispiel die USA im ersten Quartal auf die Steuersaison vorbereiteten.Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.knowbe4.com/hubfs/Q12023.pdfPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell