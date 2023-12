Knot Offshore Aktie: Was wird das noch werden?

Die Knot Offshore-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,49 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 6,27 USD, was einem Unterschied von +14,21 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,78 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +8,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Knot Offshore-Aktie also charttechnisch positiv bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,01 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 30,66 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet, da sie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Meinungen der Anleger spielen ebenfalls eine wichtige Rolle und die Aktie von Knot Offshore wurde in den sozialen Medien überwiegend positiv diskutiert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Knot Offshore, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.