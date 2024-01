Knot Offshore Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Knot Offshore, so ergibt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 77,42 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass Knot Offshore derzeit überkauft ist und die Aktie dementsprechend als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 47,4, was darauf hindeutet, dass Knot Offshore weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Fall wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Knot Offshore somit die Bewertung "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite berechnet sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Knot Offshore weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,63 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,27 %. Mit einer Differenz von 26,64 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Knot Offshore aktuell bei 5,48 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,76 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +5,11 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,73 USD, was einer Differenz von +0,52 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Knot Offshore wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" lautet.