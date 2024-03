Knot Offshore Aktie: Hilfe!

Die Aktie von Knot Offshore wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weisen beurteilt. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls stabil, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führte. Insgesamt wurde die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,67 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 5,16 USD lag deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führte. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führte zu einer ähnlichen Einschätzung, da der letzte Schlusskurs auch hier unter dem Durchschnitt lag.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führte. Die Anleger zeigten sich auch in den letzten Tagen verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Knot Offshore, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führte.

In Bezug auf die Dividende weist Knot Offshore derzeit eine Rendite von 1,86 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,72 % als schlecht eingestuft wird. Die Differenz von 7,86 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung der ausgeschütteten Dividende.