Knot Offshore Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Knot Offshore verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,01 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche durchschnittlich um 24,41 Prozent, was bedeutet, dass Knot Offshore im Branchenvergleich um -63,42 Prozent unterperformt hat. Der gesamte "Energie"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 24,41 Prozent im letzten Jahr, und Knot Offshore lag um 63,42 Prozent unter diesem Durchschnitt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Knot Offshore ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 auf, während der Branchendurchschnitt bei 29 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" um etwa 13 Prozent unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der Kurs der Knot Offshore-Aktie sowohl über dem 50- als auch dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 5,51 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,06 USD liegt, was einer Abweichung von +9,98 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,77 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darüber, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Knot Offshore auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Knot Offshore war in den letzten Tagen neutral. Die Anleger diskutierten überwiegend positive Themen an drei Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Insgesamt war jedoch eine verstärkte negative Themen-Diskussion in Bezug auf das Unternehmen zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.