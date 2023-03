Knot Offshore Aktie: Analyse des aktuellen Trends

Indikatoren zur Trendfolge können anzeigen, ob ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend ist (Wikipedia). Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt, bei dem wir den 50- und 200-tägigen Durchschnitt betrachten. Der langfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Knot Offshore-Aktie beträgt momentan 12,76 USD. Der letzte Schlusskurs von 13,96 USD liegt daher deutlich darüber (+9,36 % Abweichung im Vergleich). Daraus ergibt sich eine gute Bewertung für Knot Offshore. Nun werfen wir einen Blick auf den kürzeren 50-Tage-Durchschnitt: Hierbei liegt der letzte Schlusskurs (13,96 USD) nahe am gleitenden Durchschnitt (+119,26 %). Daher erhält die Knot Offshore-Aktie in diesem Fall ebenfalls eine gute Bewertung.

Knot Offshore im Vergleichsmarkt: Eine Analyse der Bewertung

Die Knot Offshore-Aktie weist eine Performance...