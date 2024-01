Knot Offshore Aktie: Alles unter Kontrolle?

Knot Offshore: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Die Dividendenrendite von Knot Offshore liegt derzeit bei 1,63 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,25 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da der Wert signifikant niedriger als der Vergleichswert der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Bei Knot Offshore beträgt das KGV 25,35, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,29. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung, da die Aktie unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Knot Offshore liegt bei 40 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 41,6 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Knot Offshore in diesem Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Knot Offshore führt.