Knosys Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Knosys beträgt auf 7-Tage-Basis 37,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 64,29, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse der Knosys-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,05 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,032 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,03 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Knosys zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Knosys ist insgesamt eher neutral, da weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Insgesamt ergibt sich damit eine Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.