Knorr-Bremse: Das wahre Kursziel liegt bei 69,36 EUR - eine Chance von +16,57%

Die Knorr-Bremse-Aktie hat in den vergangenen Tagen einen schwachen Trend gezeigt und verlor gestern weiterhin an Wert (-0,83%). Dies spiegelt sich auch in der Kursentwicklung der letzten Woche wider (-4,06%), was für eine momentane Pessimismus am Markt spricht.

Dennoch haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 69,36 EUR errechnet. Sollten sie Recht behalten, würde dies einer Chance von +16,57% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung nach dem jüngsten Trend und es gibt noch immer die Empfehlung “Verkauf” seitens eines Analysten.

Insgesamt bewerten jedoch über die Hälfte (52,17%) der insgesamt 23 analysierenden Experten die Aktie positiv. Auch das Guru-Rating bleibt mit 3,70 stabil.