Knorr-Bremse: Das wahre Kursziel

Die Aktie von Knorr-Bremse ist nach Analysteneinschätzungen aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR und somit um +8,15% vom derzeitigen Kurs entfernt.

• Gestern stieg der Kurs um +1,04%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,74

• 52,17% der Analysten sind optimistisch

Der gestrige Tag brachte einen Anstieg des Knorr-Bremse-Kurses um +1,04%. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Gesamtentwicklung -0,30%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Fünf Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und sieben sehen sie optimistisch als “Kauf”. Elf Experten positionieren sich neutral mit “halten”. Somit sind insgesamt +52,17 % der Analysten zumindest noch optimistisch.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einem Wert von...