Knorr-Bremse: Starkes Kurspotenzial durch unterschätzte Aktie – Kursziel bei 71,40 EUR

Die Knorr-Bremse Aktie bewegt sich derzeit unter Marktwert. Die Bankanalysten prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 71,40 EUR, was einem Potenzial von +9,31% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem neutralen Trend der vergangenen Woche.

• Am 13.06.2023 stieg die Knorr-Bremse um +2,00%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 71,40 EUR

• Laut Guru-Rating bleibt das Rating gleich mit 3,74

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt lässt jedoch auf eine positive Tendenz schließen – die Knorr-Bremse gewann im Vergleich zur Vorwoche an Boden zurück (+2%). So sind derzeit noch über die Hälfte (52%) aller Analysten optimistisch und empfehlen den Kauf oder halten zumindest daran fest.

Ein klares Signal für potentielle Investoren bietet auch das bestehende “Guru-Rating”, welches erneut positiv...