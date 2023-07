Knorr-Bremse: Potenzial von +9,44% - Kursziel bei 69,36 EUR

Die Aktie des Münchner Bremsenherstellers Knorr-Bremse hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Entwicklung hingelegt. Der gestrige Tag brachte ein Minus von 2,28%, was die pessimistische Stimmung am Markt unterstreicht.

Doch Analysten sehen das nicht als gerechtfertigt an und bewerten die Aktie als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR mit einem Potenzial von +9,44%. Diese Einschätzung teilen auch fünf Bankanalysten, die Knorr-Bremse als starken Kauf empfehlen. Sieben weitere Experten setzen auf “Kaufen” und elf bleiben neutral mit “Halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,74 und bestätigt somit die positive Tendenz für den Bremsenspezialisten aus München.