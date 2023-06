Knorr-Bremse: Potenzial von +11,53% - Kursziel bei 71,40 EUR

Die Aktie des Bremsenherstellers Knorr-Bremse wird aktuell nach Meinung von Experten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 71,40 EUR und wenn die Analysten Recht behalten, könnte ein Kurspotenzial in Höhe von +11,53% eröffnet werden.

• Am 01.06.2023 hat die Aktie um -0,93% abgenommen

• Analysieren zufolge besteht eine Kaufempfehlung für Knorr-Bremse mit einem Guru-Rating von 3,74

Am gestrigen Handelstag lag das Minus der Knorr-Bremse-Aktie bei -0,93%. In den letzten fünf Handelstagen wurde eine negative Entwicklung in Höhe von insgesamt -3,00% verzeichnet. Der Markt scheint also momentan eher pessimistisch zu sein.

Von den Bankanalysten wird die Aktie jedoch anders bewertet: Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Potenzial beim erwähnten Kursziel von 71,40 EUR und somit bei einer positiven...