Knorr-Bremse: Potenzial für einen Anstieg auf 67,32 EUR

Die Aktie von Knorr-Bremse ist nach Ansicht der Analysten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 67,32 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +1,85% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Knorr-Bremse legte am 26.05.2023 um +1,13% zu.

• Das durchschnittliche Guru-Rating bleibt bei 3,64.

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Knorr-Bremse um +1,13%. In den vergangenen fünf Handelstagen verlor sie jedoch insgesamt -2,62%, was zeigt dass der Markt derzeit eher pessimistisch eingestellt ist.

Das mittelfristige Kursziel für Knorr-Bremse liegt bei 67,32 EUR gemäss Bankanalysten. Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie während sechs weitere eine positive Einstellung haben aber kein Kaufempfehlung aussprechen und zwölf Experten sich neutral äussern.

Insgesamt sind somit immer noch +45,45% aller Analysten...