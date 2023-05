Knorr-Bremse: Potenzial für eine Kurssteigerung von +4,10% auf 66,81 EUR

Knorr-Bremse gehört zu den Aktien, die nach Meinung der Analysten unterbewertet sind. Am Vortag hat das Unternehmen am Finanzmarkt ein Plus von +2,00% verzeichnet und die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen einen positiven Trend mit einem Zuwachs von +1,52%. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut dem Durchschnitt der Bankanalysten 66,81 EUR und könnte somit eine Steigerung des Wertes um +4,10% bedeuten.

• Knorr-Bremse legt am 05.05.2023 um +2,00% zu

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 66,81 EUR

• Die Mehrheit der Analysten gibt ein Kauf-Rating ab (63%)

Vier Analysten empfehlen sogar den Kauf dieser Aktie als starke Investitionsmöglichkeit und sechs weitere Experten bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Zwölf Experteneinschätzungen lauten neutral (“halten”) und keiner bewertet sie zurzeit negativ (“Verkauf”)....