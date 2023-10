Knorr-Bremse: Potenzial für Kursanstieg um 26,75% - Kursziel bei 69,36 EUR

Trotz einer negativen Entwicklung von -0,51% am Finanzmarkt am gestrigen Tag und einem Gesamtrückgang in den vergangenen fünf Handelstagen von -8,83%, sehen Analysten das wahre Potenzial der Knorr-Bremse-Aktie noch nicht ausgeschöpft. Insgesamt 21 Experten haben die Aktie bewertet:

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 69,36 EUR

• Fünf Kaufempfehlungen und sieben optimistische Bewertungen (“Kauf”)

• Neun Empfehlungen zur Beibehaltung (“halten”)

• Zwei Verkaufsempfehlungen

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Knorr-Bremse liegt aktuell bei 69,36 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergäbe sich ein erhebliches Kurspotenzial von +26,75%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

Insgesamt sind jedoch mehr als die Hälfte aller Experteneinschätzungen...