Knorr-Bremse: Potenzial für Kursanstieg - Analysten geben mittelfristiges Kursziel mit 71,40 EUR an

Die Aktie von Knorr-Bremse hat am gestrigen Tag um +1,79% zugelegt und zeigt somit eine positive Trendentwicklung in den letzten fünf Handelstagen von +4,81%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 71,40 EUR. Sollten sie damit Recht behalten, eröffnet sich für Investoren ein Potenzial von +3,12%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung im Trend.

5 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 7 als einen Kauf. Eine neutrale Haltung haben 11 Experten eingenommen. Insgesamt sind demnach noch über die Hälfte der Analysten optimistisch (52,17%).

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,74.