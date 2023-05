Knorr-Bremse: Potenzial für Gewinne - 67,32 EUR

Die Aktie von Knorr-Bremse wird momentan von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kursziel liegt bei +0,42% über dem aktuellen Wert.

• Knorr-Bremse legte am 12.05.2023 um +1,24% zu

• Kursziel beträgt 67,32 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,64

Am vergangenen Tag verzeichnete die Knorr-Bremse-Aktie auf dem Finanzmarkt ein Plus von +1,24%. Damit steigt das Ergebnis der letzten fünf Handelstage und somit einer vollständigen Woche auf insgesamt +6,65%. Der Markt zeigt sich in dieser Hinsicht derzeit relativ optimistisch.

Ob die Analysten in den Bankhäusern mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel von Knorr-Bremse beträgt aktuell 67,32 EUR laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten.

Dies würde Investoren im Falle einer korrekten Einschätzung durch...