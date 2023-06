Knorr-Bremse: Kursziel von 71,40 EUR - Analystenmeinungen

Die Aktie von Knorr-Bremse ist laut Bankanalysten unterbewertet und bietet ein Kurspotenzial in Höhe von +11,08%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 71,40 EUR.

• Knorr-Bremse steigt um +0,78% auf dem Finanzmarkt

• Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen eine negative Entwicklung von -2,61%

• Fünf Analysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf”

Am gestrigen Tag stieg der Wert der Knorr-Bremse-Aktie am Finanzmarkt um +0,78%, jedoch zeigen die Ergebnisse der letzten Handelswoche eine negative Tendenz mit einem Minus von -2,61%. Die Analytiker sind sich jedoch sicher und schätzen das Potenzial dieser Aktie als aussichtsreich ein. Mit einem aktuellen mittelfristigen Kursziel in Höhe von 71,40 EUR sehen sie die Aktie unterbewertet und eröffnen damit Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +11.08%.

Fünf Experten stuften...