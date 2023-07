Knorr-Bremse: Kursziel von 69,36 EUR ist realistisch

Die Aktie von Knorr-Bremse hat gestern an der Börse eine negative Kursentwicklung von -2,51% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein leichter Anstieg um +0,18% beobachtet werden. Die Stimmung am Markt scheint neutral zu sein.

Analysten sind sich jedoch einig: Das wahre Potenzial der Aktie liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 69,36 EUR. Dies entspricht einem möglichen Anstieg um +6,18%. Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und die jüngste neutrale Trendentwicklung berücksichtigt werden sollte.

Insgesamt haben 23 Analysten ihre Meinungen geäußert: Von diesen empfehlen 5 die Aktie als einen starken Kauf und weitere 7 als einen Kauf. Weiterhin halten sieben Experten die Aktie für neutral und raten zum Halten. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt insgesamt +52,17%.

