Knorr-Bremse: Kursziel von 69,36 EUR in Sicht

Die Knorr-Bremse-Aktie ist nach Ansicht vieler Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 69,36 EUR und könnte somit ein Potenzial von +18,36% bieten. Die Bewertungen der Bankanalysten sind jedoch gemischt.

• Knorr-Bremse: Am 03.10.2023 mit -2,37%

• Das Kursziel von Knorr-Bremse liegt bei 69,36 EUR

• Guru-Rating von Knorr-Bremse bleibt das selbe mit 3,65

Am Finanzmarkt hat die Aktie am gestrigen Tag eine Abwärtsbewegung verzeichnet und war um -2,37% gesunken. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein leichter Anstieg (+0,55%) beobachtet werden.

Das Guru-Rating für Knorr-Bremse blieb unverändert bei einem Wert von 3,65.

Quelle: https://www.finanznachrichten.de/