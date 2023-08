Knorr-Bremse: Kursziel von 69,36 EUR in Sicht

Die Aktie des deutschen Bremsenherstellers Knorr-Bremse hat am Finanzmarkt gestern eine Kursentwicklung von -0,95% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen summieren sich die Ergebnisse allerdings auf +2,87%, was für Optimismus sorgt.

Laut Analysten sind die aktuelle Kurseinschätzung der Aktie und das wahre Potenzial nicht deckungsgleich. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR und bietet ein potenzielles Wachstum von +7,37%.

Von insgesamt 23 Bankanalysten empfehlen derzeit 12 Kauf oder starkes Kaufverhalten und zudem positionieren sich weitere 10 Experten neutral mit „Halten“. Mit nur einem Verkauf-Rating liegt der Anteil optimistischer Analysten momentan bei +52,17%.

Das bewährte Guru-Rating des Unternehmens bleibt unverändert bei hervorragenden 3,70.