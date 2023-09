Knorr-Bremse: Kursziel bei 69,36 EUR - Höheres Potenzial für Investoren

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Knorr-Bremse um +0,41% zugelegt. Innerhalb der letzten Woche erzielte das Unternehmen somit ein Plus von +3,41%. Die Stimmung am Finanzmarkt ist momentan positiv.

Laut Einschätzung von Bankanalysten wird die Aktie aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial in Höhe von +8,85%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten Entwicklung des Aktienkurses.

Von insgesamt 23 Experteneinschätzungen empfehlen 5 einen Kauf der Aktie. Weitere 7 bewerten sie als optimistisch mit “Kauf”. Die Mehrheit (10) hält eine neutrale Bewertung mit “Halten”. Lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating wurde im Vergleich zur vorherigen Bewertung beibehalten und liegt weiterhin bei 3,70.

Zusammenfassend lässt sich...