Knorr-Bremse: Kursziel bei 69,36 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von Knorr-Bremse hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von +0,57% verzeichnet. Am gestrigen Tag stieg der Kurs um +1,02%. Laut Analysen ist die Aktie jedoch aktuell unterbewertet und das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR.

• Gestern: Knorr-Bremse +1,02%

• Mittelfristiges Kursziel bei 69,36 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,70

Dies würde ein Potenzial von +9,78% eröffnen. Von insgesamt 23 Bankanalysten bewerten fünf die Aktie als starken Kauf und sieben weitere setzen auf “Kauf”. Zehn Experten halten sich neutral (“halten”) und lediglich einer empfiehlt einen Verkauf (“Verkaufen”).

Das positive Ergebnis des Trend-Indikators “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzung. Das Rating bleibt unverändert bei 3,70. Fazit: Die Mehrheit der Analysten ist für den...