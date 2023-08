Knorr-Bremse: Kurspotenzial von +13,59% - Aktie ist unterbewertet

Die Knorr-Bremse-Aktie wird derzeit von den Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR und somit um +13,59% über dem aktuellen Kurs.

• Knorr-Bremse: Am 25.08.2023 mit -0,59%

• Das Kursziel beträgt 69,36 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,70

Am gestrigen Handelstag ging die Aktie um -0,59% zurück und verzeichnete in der vergangenen Woche einen Verlust von insgesamt -1,17%. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch.

Einige Bankanalysten zeigen sich jedoch optimistischer und halten an einem mittelfristigen Kursziel von 69,36 EUR fest. Sollten sie Recht behalten, hätte die Aktie ein Potenzial von +13,59%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

5 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und weitere 7...