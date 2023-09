Knorr-Bremse: Kurspotenzial von +12,96% auf 69,36 EUR

Die Knorr-Bremse-Aktie wird derzeit laut Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR – ein Potenzial von +12,96%. Aktuell haben sich jedoch nicht alle Experten auf eine positive Bewertung einigen können.

• Am 06.09.2023 verzeichnete Knorr-Bremse einen Rückgang um -1,00%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,70

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +52,17%

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie insgesamt einen Verlust von -2,32% erlitten und befindet sich somit in einem schwachen Trend. Trotzdem sind fünf Bankanalysten der Meinung: “Ein starker Kauf”. Sieben weitere sehen das Unternehmen als “Kauf” an und zehn glauben daran es “zu halten”, während noch immer einer empfiehlt “zu verkaufen”. Insgesamt bleiben jedoch über die Hälfte der Experten weiterhin optimistisch...