Knorr-Bremse: Kurspotenzial von 10,31% – Aktie laut Analysten unterbewertet

Die Knorr-Bremse-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen +0,64% an Wert gewonnen und musste gestern einen Verlust von -1,41% hinnehmen. Momentan herrscht am Markt eine neutrale Stimmung.

Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch aktuell nicht richtig bewertet und bietet ein Kurspotenzial von 10,31%. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Von insgesamt 23 Analysten empfehlen immerhin 12 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,70.

Zusammenfassend:

– Knorr-Bremse verliert -1,41%

– Mittelfristiges Kursziel der Bankanalysten: 69,36 EUR

– Potenzial für Investoren beträgt +10,31%

– Empfehlungen: Kaufen (52%), Halten (43%), Verkaufen (4%)