Knorr-Bremse: Bankanalysten sehen Kursziel bei 71,40 EUR mit +10,42% Potenzial

Die Aktie von Knorr-Bremse hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Performance von -2,27% erfahren. Gestern allein betrug die Abweichung -2,06%, was laut Analysten auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Nichtsdestotrotz sind Bankanalysten weiterhin der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 71,40 EUR liegt. Dies würde für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +10,42% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung des Trends.

Dennoch empfehlen insgesamt 12 Analysten (52,17%) die Aktie entweder als starken Kauf oder zum Kauf und nur 11 Experten bewerten sie neutral.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,74 gleich.