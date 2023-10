Knorr-Bremse: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +21,73% - aktuelles Kursziel bei 69,36 EUR

Gestern legte die Aktie von Knorr-Bremse am Finanzmarkt um +3,34% zu und knüpfte damit an den positiven Trend der letzten fünf Handelstage an. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich für Anleger ein mögliches Kurspotenzial von +21,73%.

Die Einschätzungen der Experten zur Aktie gehen jedoch auseinander. Insgesamt bewerten 12 Analysten die Knorr-Bremse als Kauf oder halten sie zumindest für investitionswürdig (+52,17%). Lediglich 2 Analysten empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,65 unverändert gut.

Anmerkung: Diese Informationen dienen lediglich als Informationsquelle und beinhalten keine Empfehlungen oder Risikobewertungen hinsichtlich einer Investition in diese Aktie.