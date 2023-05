Knorr-Bremse: Analysten sind von Unterbewertung überzeugt - Kursziel 67,32 EUR

Die Aktie von Knorr-Bremse hat am Vortag ein Plus von +1,16% auf dem Finanzmarkt verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +1,91%. Die Marktstimmung scheint im Moment relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Knorr-Bremse liegt bei 67,32 EUR und könnte möglicherweise eine Rendite in Höhe von -1,41% eröffnen. Derzeit teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Vier Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und sechs weitere sehen sie als “Kauf”-Wert an. Zwölf Experten positionieren sich weitgehend neutral mit einer “Halten”-Bewertung. Damit zeigen mehr als 45% der befragten Analysten eine positive Einstellung zur weiteren Entwicklung von Knorr-Bremse.

Beachtenswert ist auch das Guru-Rating-Indikator der...