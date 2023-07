Knorr-Bremse: Analysten sehen Kursziel von 71,40 EUR

Die Aktie von Knorr-Bremse hat in den vergangenen fünf Handelstagen Verluste in Höhe von -4,18% verzeichnet. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,49%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend pessimistisch.

Doch die Analysten sind optimistischer gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 71,40 EUR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,54%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach den jüngsten schwachen Trends.

Aktuell empfehlen insgesamt 12 Experten die Aktie zum Kauf oder Halten. Der Anteil der optimistischen Analysten liegt dabei bei +52,17%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,74.