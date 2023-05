Knorr-Bremse: Analysten sehen Kursziel bei 67,32 EUR

Die Aktie von Knorr-Bremse wird derzeit nach Auffassung der Experten am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 67,32 EUR, was einem Potenzial in Höhe von -1,26% entspricht.

• Am 22.05.2023 legte die Aktie um +1,01% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,64

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Papier einen Zuwachs von insgesamt +1,76% verbuchen – die Stimmung am Markt ist also relativ positiv gestimmt. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Von insgesamt 22 Bankexperten raten vier zum Kauf und sechs sprechen eine klare Kaufempfehlung aus. Zwölf Experten halten die Position und vergeben ein “halten”-Rating.

Das Guru-Rating gibt mit dem Wert von “Guru-Rating ALT” ebenfalls Anlass zur Freude – es bleibt stabil auf hohem Niveau.