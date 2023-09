Knorr-Bremse: Analysten sehen Kurspotenzial von +19,22% - Kursziel 69,36 EUR

Die gestrige Kursentwicklung der Knorr-Bremse Aktie am Finanzmarkt betrug -0,95%. In der vergangenen Handelswoche lag die Summe aller Ergebnisse bei einem neutralen Trend von -0,21%, was auf eine aktuelle Marktstimmung deutet.

Dennoch scheinen Bankanalysten optimistisch in Bezug auf den wahren Wert der Aktie zu sein. Das mittelfristige Kursziel für Knorr-Bremse liegt bei 69,36 EUR und somit um +19,22% höher als derzeitiger Stand.

Von insgesamt 23 Experteneinschätzungen sind fünf davon sehr positiv und bewerten die Aktie mit “Kauf”. Weitere sieben Analysten teilen diese Einschätzung mit einer optimistischen Sichtweise. Zehn Experten haben sich neutral positioniert und vergeben ein “halten” Rating. Nur ein Analyst gibt an, dass es Zeit ist zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,70.

Diese Meinungen zeigen einen...