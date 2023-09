Knorr-Bremse: Analysten sehen Kurspotenzial von +16,69% - Kursziel bei 69,36 EUR

Die Aktie von Knorr-Bremse konnte gestern einen Gewinn von +0,58% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sie jedoch insgesamt -3,51% an Wert verloren. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch.

Dennoch sind die Bankanalysten optimistischer gestimmt und halten ein mittelfristiges Kursziel von 69,36 EUR für realistisch. Dies würde Investoren ein potenzielles Plus von +16,69% bescheren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

5 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 7 bewerten sie als kaufenswert. Eine neutrale Bewertung “halten” erhalten die Aktien von Knorr-Bremse aus dem Hause von 10 Experten. Nur einer schlägt vor zu “verkaufen”. Der Anteil positiver Einschätzungen liegt damit bei +52,17%.

Das bewährte...