Knorr-Bremse: Analysten prognostizieren Kursziel von 71,40 EUR

Die Aktie von Knorr-Bremse wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR und bietet damit ein Potenzial von +9,85%.

• Knorr-Bremse: Steigerung um +0,12% am 09.06.2023

• Guru-Rating bleibt mit 3,74 unverändert

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +52,17%

Infolge einer neutralen Marktsituation in den vergangenen fünf Handelstagen zeigt die Aktie eine Entwicklung von -0,64%. Die Einschätzung der Bankanalysten ist jedoch positiv gestimmt. So sehen fünf Experten Knorr-Bremse als starken Kauf an und sieben weitere empfehlen den Kauf.

Zusätzlich ergeben sich aus dem bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” weiterhin positive Signale für Investoren.