Knorr-Bremse: Aktie wird unterbewertet - Kurspotenzial bei 69,36 EUR

Die Knorr-Bremse-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR und bietet ein potenzielles Plus von +11,51% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 30.08.2023 stieg die Knorr-Bremse-Aktie um +0,94%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,70

Am gestrigen Handelstag konnte das Unternehmen mit einem positiven Trend eine Steigerung von +0,94% verzeichnen und erreichte somit einen fünftägigen Anstieg in Höhe von insgesamt +2,40%. Die Stimmung am Finanzmarkt ist derzeit relativ optimistisch.

Das durchschnittliche Kursziel für Knorr-Bremse beträgt aktuell 69,36 EUR nach Einschätzung von Bankanalysten. Dies bedeutet ein Kurspotenzial in Höhe von +11,51%, wenn sich diese Prognose bewahrheitet. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Meinung aufgrund des...