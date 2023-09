Knorr-Bremse: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 69,36 EUR

Laut Analysten ist die Knorr-Bremse-Aktie derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +17,96% über dem aktuellen Wert.

• Am 28.09.2023 stieg die Aktie von Knorr-Bremse um +0,89%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 69,36 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,70

Gestern konnte Knorr-Bremse am Markt eine positive Entwicklung von +0,89% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen sogar einen Anstieg von +1,52%. Dies lässt auf eine aktuell optimistische Stimmung am Markt schließen.

Doch haben Bankanalysten diese Entwicklung erwartet? Die Meinungen jedenfalls sind eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel wird von den Analysten auf 69,36 EUR geschätzt – somit hätte die Akte ein Potenzial für Investoren von unglaublichen+17,96%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der...