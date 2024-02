Knorr-Bremse Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Knorr-Bremse hat kürzlich eine neutrale Bewertung im Rahmen der technischen Analyse erhalten. Der gleitende Durchschnittskurs über 200 Tage liegt bei 60,57 EUR, was bedeutet, dass der aktuelle Aktienkurs von 58,22 EUR um -3,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage liegt bei 57,48 EUR, was einer Abweichung von +1,29 Prozent entspricht. Dies führt zu der Gesamtbewertung "Neutral".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine überverkaufte Bewertung für die Knorr-Bremse-Aktie. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22,22 Punkten, während der 25-Tage-RSI als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den kurzfristigen RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den längerfristigen RSI.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass die Aktie von Knorr-Bremse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,1 um 39 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist die Knorr-Bremse-Aktie eine Dividendenrendite von 2,53 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.